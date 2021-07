Após vitória no Baenão, Vila Nova provoca Remo no Twitter

A noite de quinta-feira (8) foi um desastre para o Remo dentro de campo. Em pleno Estádio do Baenão, o Leão perdeu para o Vila Nova por 1 a 0. Não bastasse permanecer na lanterna da Segundona, o clube azulino ainda recebeu uma provocação dos adversário.

No perfil oficial do Twitter, o Vila Nova postou uma foto da festa pelo título da Série C 2020, no Mangueirão. A conquista foi em cima do próprio Remo, após vencer por 8 a 3, no placar agregado: