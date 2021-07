Técnico do Remo avalia estreia com derrota contra o Vila Nova, pela Série B

Na derrota do Remo para o Vila Nova, por 1 a 0, pela Série B do Brasileiro, um dos destaques negativo do leão foi a pouca chegada do time no último terço. Tanto que a primeira finalização do Leão veio somente aos 12 do segundo tempo. Sobre isso, o técnico azulino, Felipe Conceição, prometeu um maior trabalho para melhorar o desempenho da equipe, que tem o pior ataque da competição, com apenas cinco gols marcados:

"São duas fases. Uma é ter volume, criar chances, construir as chances de gol e depois a finalização. Vamos trabalhar as duas situações para ter um volume ofensivo nos dois tempos. No primeiro tempo não tivemos último passe. A gente vai buscar trabalhar em cima do segundo tempo", comentou.

Visão sobre o adversário:

"Infelizmente tomamos um gol de bola parada. Tirando essa bola parada, teve um contra-ataque, que o atacante do Vila driblou o Vinícius e perdeu o gol. Mas tirando isso, achei que o nosso segundo tempo foi melhor. Precisamos continuar trabalhando e ajustando. Falta ainda muita coisa".

Cansaço:

"Até de maneira natural, no primeiro tempo a gente conseguiu travar o jogo, dos dois lados. Nenhuma das equipes conseguiram criar chances de gol. No ataque falhamos na tomada de decisão. No segundo tempo começamos bem, aceleramos, precisava de um pouco de agressividade no último terço. Tomamos conta da partida. Nosso time, metade do segundo tempo cansou um pouco e precisei fazer substituições".

Transição defensiva:

"O Vila tinha duas coisas fortes: bola parada e transição ofensiva, que é muito bem feita e com jogadores muito rápido. Acho que a gente conseguiu minimizar. Foi uma ou duas situações. A gente tinha igualdade ou superioridade numérica. A gente precisa melhorar não só a transição defensiva, mas outros fatores".