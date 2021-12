Ídolo do Remo e vereador, goleiro Vinícius vai receber título de Cidadão do Pará

Os deputados estaduais aprovaram, na noite desta terça-feira (7), o Projeto de Decreto Legislativo que concede título honorífico de Cidadão do Pará a Damião Vinicius Silva Ribeiro, o goleiro Vinícius, do Clube do Remo. Conforme informações divulgadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), a entrega dos títulos honoríficos aprovados pela casa será no dia 13 de dezembro, às 10 horas.

Autor do projeto que concede o título ao jogador, o deputado Gustavo Sefer (PSD) observou, em sua justificativa, que Vinícius “há muitos anos se destaca no cenário regional como atleta, incentivando e favorecendo o futebol paraense”.

Vinícius nasceu no dia 9 de novembro de 1984, em Goiânia (GO) e com todo seu destaque no futebol paraense, já está na sua quarta temporada defendendo o time do Remo. Com a camisa do Leão, Vinícius conquistou dois títulos estaduais (2018 e 2019), além de um acesso para a Série B. Neste período o jogador realizou 183 partidas.

Durante as eleições de novembro do ano passado, o jogador conquistou mais de sete mil voto e foi eleito vereador de Belém, cargo que concilia junto como de goleiro do Clube do Remo.