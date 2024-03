Hélio dos Anjos critica gramado do Diogão, palco da próxima partida do Paysandu no Parazão

Apesar da vitória sobre o Castanhal por 3 a 0 neste domingo (3), na Curuzu, pela oitava rodada do Campeonato Paraense, o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, voltou a criticar as condições dos gramados do torneio. O treinador, inclusive, diz que já espera outra partida desgastante, nas quartas de final, diante do Bragantino.

"Eu não entendo o questionamento de um trabalho que não tem condições básicas de jogo. Jogamos só em campos horríveis e esto preparado para jogar nessas mesmas condições na próxima fase. O campo ruim traz problemas para a recuperação do jogador e isso é muito prejudicial", explicou o treinador bicolor.

O técnico complementou dizendo que os campos de jogo ruins foram os responsáveis pela queda de desempenho da equipe alviceleste nas últimas partidas disputadas fora de casa. "Estávamos perdendo muito gols e isso eu não tava gostando. Se você não marca, acontece o que aconteceu diante do Canaã. Mas eu não martirizava meus jogadores por isso, porque eu sei que para ter uma boa mobilidade ofensiva é precisa de um campo bom. Com bom gramado a bola corre mais", disse.

Novidades e lesões

Hélio também avaliou o desempenho do elenco bicolor que entrou em campo diante do Castanhal. O treinador rendeu elogios a Carlão, que atuou ao lado de Lucas Maia na zaga, e deu detalhes sobre a lesão de Michel Macedo, que sentiu um problema muscular no segundo tempo.

"O Carlão sobra fisicamente. Acho que ele vai ser um jogador de longevidade muito grande. Eu tirei o Lucas [Maia] porque tava sentindo uma pressão na panturrilha, assim como o Robinho, que sentiu o adutor. O problema foi o Michel, que abriu (a musculatura) e vai fazer exames. Mas para essa posição eu tenho o Bryan, por exemplo", finalizou.