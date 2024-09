Helder Barbalho e Jader Filho acompanham possível 'jogo do acesso' do Remo no Mangueirão

O governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro das cidades do Brasil, Jader Filho, estão no estádio Mangueirão, em Belém, para assistir à partida entre Remo e São Bernardo-SP, que pode garantir o acesso do Leão à Série B. Ambos, remistas declarados, deram mensagens de incentivo para a equipe azulina antes do jogo decisivo.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Jader Filho relembrou importantes jogos que ele já acompanhou no Mangueirão e disse ser "pé quente" na torcida pelo acesso azulino.

"Estamos aqui no Mangueirão, um marco do nosso coração paraense, de exaltação do nosso futebol. Vi muitos jogos aqui e estar no Mangueirão é sinônimo de felicidade. Tenho certeza que hoje vamos conseguir o acesso", disse.

Já Helder Barbalho manifestou torcida para que a dupla Re-Pa esteja junta na Série B do Brasileirão do ano que vem. "Sucesso para o Remo. Hoje é um jogo muito importante e espero uma grande vitória. Se Deus quiser teremos Remo e Paysandu na Série B do ano que vem", falou o governador.

A bola rola para a partida contra o São Bernardo-SP logo mais, às 16h30. Em caso de vitória, o Remo garante o acesso à Série B sem depender de outros resultados. As emoções do confronto serão transmitidas Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.