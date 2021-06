FOTOS: Três dias após pintura, muro e portão do CT do Remo amanhecem pichados

As categorias Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Remo já treinam no novo Centro de Treinamento do Leão Azul localizado em Outeiro, na grande Belém, mas três dias após o clube realizar pinturas no muro e portão de entrada do CT, apareceram pichados. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Veja as fotos

CT - Clube do Remo Reprodução Reprodução Reprodução Reprodução

A Polícia Militar foi chamada por funcionários do clube e investiga o caso. No último dia 4 de junho o Remo anunciou a compra da área de mais de 98 mil metros quadrados que pertencia ao Carajás. A intenção do clube azulino é que o time profissional inicie os treinamentos ainda este mês

A equipe de OLiberal entrou em contato com o Remo, mas até o momento não obteve retorno.