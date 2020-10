Com três gols na Série C, atacante renova com o Remo e diz: 'Fico feliz de estender o meu vínculo'

O atacante Wallace renovou com o Remo até o fim de 2021. O contrato foi assinado nesta quinta-feira no Baenão. Formado nas categorias de base do Remo, o jogador de 19 anos está em um bom momento no clube, sendo destaque na Série C. Nos últimos três jogos, marcou três gols na competição.

"Para mim, é muito especial renovar com o Remo. É um time grande, de tradição e que está me dando a chance de mostrar o meu futebol. A renovação do contrato só mostra o quanto esse período que eu estou aqui foi bom para as duas partes. Fico feliz de estender o meu vínculo e poder retribuir todo o apoio da torcida. A gente brinca aqui e fala no vestiário 'Família Remo' porque é isso que a gente é mesmo. Estamos bem unidos e muito feliz com o desempenho que apresentamos até aqui", afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do Remo.

Contrato renovado! 📝



O atacante Wallace renovou com o Leão Azul até o fim de 2021. 🦁#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/u7kQ1IGc0c — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) October 15, 2020

Wallace está na equipe profissional desde a temporada 2018. Ele vem sendo fundamental para o time azulino. No último jogo, começou como titular e marcou o gol da vitória de 2 a 0 em cima do Jacuipense.

O atacante deve repetir a titularidade na partida de sábado contra o Ferroviário. O jogo será na Arena Castelão, às 17 horas, pela 11ª rodada da Série C, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.