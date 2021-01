Felipe Gedoz afirma que o Remo quer o título e dispara sobre a outra vaga à Série B: 'Eles que se matem'

Após conquistar o acesso para a Série B, o Remo se reapresentou nesta terça-feira. O treino no Baenão foi com direito a rachão para soltar a musculatura. O time se prepara agora para enfrentar o Londrina e carimbar a vaga na final da Série C. O meia Felipe Gedoz foi o selecionado para falar dos próximos passos do time azulino.

“Se chegamos até aqui mostrando nosso futebol, temos que manter a mesma pegada. Vai ser mais um jogo difícil. Vamos terminar esse turno e returno da melhor maneira possível. Vamos em busca do resultado. Moral a gente conquista jogo a jogo. Nosso time tá focado, sabemos do nosso objetivo. Conseguimos o acesso e agora vamos em busca do título”, comentou.

Gedoz foi responsável pela “assistência” do gol de Salatiel, que garantiu a vitória do Leão sobre o Papão, no domingo. Ele cobrou a falta com força, que o goleiro do Paysandu, Paulo Ricardo, espalmou e Salatiel aproveitou o rebote para balançar as redes.

“Não é de hoje que trabalhamos essa bola. Eu estava sendo meio teimoso em querer as cobranças diretas, que é um ponto forte que tenho. Escutei um pouco mais a voz da experiência e graças a Deus consegui acertar um lindo chute e o Salatiel completou”, comentou o meia quando questionado sobre a cobrança de falta.

Gedoz está no Remo emprestado pelo Nacional, do Uruguai. O meia disse que ainda não sabe se vai permanecer. Ele afirma que o momento é de pensar no título e depois discutir a permanência.

“Tenho que ser claro, sincero. Tenho contrato com o Nacional até a metade do ano. O futuro pertence a Deus. Ainda não acabou, temos mais três jogos. Vamos pensar nesse título e depois a gente vê o que vai acontecer”, comentou.

A partida do Remo contra o Londrina interessa ao Paysandu. Uma vitória do Leão em cima do Tubarão ajuda o Papão a obter o acesso para a Série B. Mas Gedoz foi claro que o Remo está pensando em si na última rodada do quadrangular final da Série C.

“Todos os times tem qualidade, são candidatos. A minha preocupação não tem que ser com os adversários. Nosso papel nós conseguimos. Deixa que eles que se matem agora”, afirmou.

O jogo entre Remo e Londrina será às 17 horas de sábado (16), no Mangueirão, com transmissão lance a lance em OLiberal.com.