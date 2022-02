"Faltou mais capricho", diz volante do Remo sobre empate sem gols com a Tuna Luso

O empate sem gols contra a Tuna Luso, no último domingo, deixou os azulinos mais apertados, em relação à liderança do grupo C do Campeonato Paraense. Com 11 pontos, o Leão Azul viu os adversários diretos subirem na tabela e ameaçar o topo da chave, faltando três rodadas para o fim da primeira fase. Caeté e Independente vêm logo atrás, com 9 e 8 pontos, respectivamente, enquanto o Castanhal segue na lanterna, com apenas 7.

Nesta quarta-feira, o Remo vai até o Diogão, onde enfrenta o Bragantino. Na visão dos atletas, alguns ajustes devem ser feitos para evitar o desperdício de oportunidades. “Eu acho que faltou mais um pouco da efetividade no último passe, na finalização. E também acredito que não estávamos em um dia bom. Também faltou um pouco mais de capricho, sabendo que o time pode evoluir. Temos que concentrar mais pra sair esses gols”, avalia o volante Paulinho Curuá.

Entretanto, o jogador de contenção reconhece que tão importante quanto marcar, é não levar gols. E até aqui o Remo tem conseguido segurar o ímpeto adversário. Em cinco jogos, foi apenas um gol sofrido, fato atribuído à defesa e às possibilidades táticas adotadas pelo técnico Paulo Bonamigo.

“A minha posição é mais de primeiro volante, na pegada na frente da grande área, onde eu me sinto bem, confiante. Mas eu estou sempre disposto a fazer o que o professor precisar. Se quiser de segundo volante, eu estarei pronto. O que for preciso fazer para ajudar a equipe eu vou fazer”.

O melhor a fazer, para o próximo desafio, contra o Tubarão, é surpreender o adversário em casa para se distanciar novamente na liderança. “A gente sabe que jogar fora de casa sempre é difícil, como foi contra o Paragominas, onde a gente não conseguiu a vitória. A gente sabe das dificuldades, mas precisamos da vitória, porque todos os times da chave estão brigando pela classificação e estão muito perto da gente”, encerra.