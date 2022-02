Fábio Bentes diz que Remo está com dificuldades de honrar folha de pagamento por pouca bilheteria

O presidente do Remo, Fábio Bentes, disse em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (11) que o clube está com dificuldades de honrar a folha de pagamento. De acordo com o mandatário azulino, isso ocorre devido ao baixo comparecimento da torcida remista nas partidas do clube no Campeonato Paraense. Fábio explica que a bilheteria é uma das principais fontes de renda do clube no início da temporada.

"Quando começamos o ano, estamos sem receita. Tanto a verba de transmissão, quanto a verba do Banpará, são oferecidas ao Ministério do Trabalho. Este acordo existe desde 2014, para pagar dívidas trabalhistas. Por conta disso, as únicas fontes de receita do Remo tem sido bilheteria, sócio torcedor e venda de camisas", conta.

Devido a essa necessidade de formar receita, Fábio explica que o Remo aumentou o preço dos ingressos nas últimas partidas. Apesar disso, na próxima partida do clube no Parazão, contra a Tuna, a diretoria planejou uma promoção no valor das entradas.

"Para o jogo contra a Tuna decidimos fazer uma promoção: os primeiros mil ingressos, dos dois lados (Almirante e 25) custarão R$ 20,00. A partir disso, o preço de ambas as bancadas será fixado em R$ 30,00. É uma partida estratégica e estamos atendendo a pedidos dos torcedores. Monitoramos as redes sociais e vimos alguns argumentos pertinentes contra os preços dos ingressos", disse Fábio.

Sobre contratações para a sequência da temporada, o presidente disse que tudo vai depender da capacidade e arrecadação do clube. Por conta disso, ele explica que é necessário que os torcedores compareçam ao estádio no próximo jogo.

"Tenho a expectativa que possamos recuperar isso no domingo. Apesar disso, mesmo que a gente lote a casa, não vamos arrecadar o suficiente. Estou pensando em outras alternativas, porque não quero deixar os salários atrasados", explicou.

O Remo enfrenta a Tuna no próximo domingo (13), às 18h, no estádio Baenão, em Belém. A partida, que é válida pela quinta rodada do Parazão, terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.