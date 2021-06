Exclusivo: após erro contra o Remo, árbitro assistente denuncia: 'Estou sendo ameaçado'

O Remo ficou na bronca no último sábado (26), no empate em 1 a 1 contra o Náutico-PE, nos Aflitos. O time vencia o líder da Série B até aos 43 do segundo tempo, com gol de Felipe Gedoz, quando tomou um empate com um tento irregular de Paiva, do Timbu.

"Estou sendo ameaçado. Ontem minha esposa foi ameaçada em um shopping de Goiânia" - Árbitro assistente Cristhian Passos Sorence (AB/GO).

A equipe de O Liberal conversou com o árbitro assistente Cristhian Passos Sorence (AB/GO), que era o encarregado de observar o lance. O número de celular de Christian foi vazado e o bandeirinha revelou ameaças de torcedores:

"Estou sendo ameaçado. Ontem minha esposa foi ameaçada em um shopping de Goiânia. Departamento Jurídico da Confederação Brasileira de Futebol foi acionado e o boletim de ocorrência registrado. Não tenho nada a declarar", disse o assistente à reportagem.

Com o resultado, o Remo aumentou a seca de vitórias para quatro partidas.