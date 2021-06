Técnico do Remo avalia empate e dispara sobre arbitragem: 'Foi um erro capital e decisivo'

O Remo esteve próximo de vencer o Náutico-PE, o líder da Série B, em pleno aflitos. Mas a equipe sofreu o empate de forma irregular, já no fim da partida, e o duelo terminou em 1 a 1. Após o jogo, o técnico azulino, Paulo Bonamigo, falou sobre o caso:

"[O erro] influenciou, porque foi um erro capital e decisivo. E erros capitais são imperdoáveis. A gente pode ter erros normais de jogo. Alguma faltinha que não marca, uma penalidade que depende da interpretação. Mas quando é uma situação de impedimento, que está muito claro pelo posicionamento do bandeirinha, a gente fica triste, é uma competição extremamente difícil", argumentou o treinador.

A partida:

"Foi um jogo de enorme dificuldade. Acho que valeu pelo primeiro tempo, até fazer o primeiro gol, jogamos com personalidade. Depois que tivemos a vantagem, tentamos administrar, em alguns momentos conseguimos fazer a transição, em outros nem tanto. A equipe jogou com entrega e entusiasmo e isso foi determinante para o resultado".

Gosto amargo:

"Futebol é muito cíclico e a gente vai ver muita alternância dos times na competição. Ficamos com um gostinho amargo no final, porque tivemos a vitória próxima, construída em cima de virtudes. Fizemos o gol e poderíamos ter feito o segundo. Foi prejudicado pelo bandeirinha, teve alguns lances bem duvidosos e teve esse lance do jogador irregular"

Melhor partida até aqui?

"Jogamos muito bem o primeiro tempo contra o Brasil de Pelotas-RS, também na primeira parte com o CRB-AL. Mas neste jogo a equipe esteve, em termos de aplicação tática, muito bem organizada. É muito difícil marcar o Náutico pela agressividade e volume ofensivo. Conseguimos sair bem dessa armadilha e mostramos que a equipe tem condições de subir na competição".