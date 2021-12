Ex-Remo, Eduardo Ramos comenta rebaixamento azulino: 'Passa um filme'

A estreia do novo videocast de O Liberal Na mesa com I Love teve a presença do ídolo do Remo Eduardo Ramos. Com muito ritmo, descontração, música e uma resenha com a banda I Love Pagode, que comemora seis anos de existência, ER10 falou sobre como foi ser torcedor ao longo da briga do Leão contra o rebaixamento na Série B do Brasileirão. Confira:

"É lamentável. Há oito rodadas, se eu aposto a vida, teria morrido, pois estava tudo favorável para se manter, o principal objetivo. É complicado falar, hoje falo mais como torcedor e incomoda mesmo, pois dá para ter noção do que o torcedor passa. Incomoda e passa um filme desde 2015", afirmou Eduardo.

Assista ao programa na íntegra: