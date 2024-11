Ex-jogador do Remo compõe elenco do primeiro clube vegano do Brasil com reconhecimento da Fifa

O Laguna, é do município de Tibau do Sul, onde está localizada a paradisíaca praia da Pipa, ficou conhecdido por ser o primeiro time do Brasil e das Américas a adotar o veganismo na sua rotina. No clube não entra nenhum produto ou alimento de origem animal.

Com apenas dois anos de existência, está é a primeira Sociedade Anônima de Futebol (SAF) a ser constituída no Rio Grande do Norte. Dois sócios do clube são veganos e um é vegetariano, essa novidade virou um case reconhecido pelo site da Fifa e pelo jornal francês L'Équipe.

O time algodão-doce, como também se autodenomina por conta da camisa e calção da cor rosa, tem dois medalhões bem conhecidos no futebol brasileiro. O volante França, que jogou no Remo em 2017, mas também atuou no Palmeiras, Figueirense e Criciúma, hoje com 33 anos; e o centroavante Bill, ex-Botafogo, Corinthians e Coritiba, com 40 anos.

"Quando eu cheguei aqui, nas duas primeiras semanas, eu senti um pouco de dificuldade porque estava vindo de outra alimentação, talvez uma alimentação que nenhum atleta faz, questão de carne, questão de gordura. Cheguei aqui com um pouquinho de dor, aquelas dores tardias pós-treino, e depois que passou um mês, o efeito da alimentação me ajudou demais. Hoje eu não sinto nenhuma dor, a minha recuperação tem sido muito rápida de um treino pro outro, de um jogo pro outro. Os meninos até brincam comigo, perguntam o que eu tomo para treinar, porque eu estou sempre bem ativo", contou França ao GE.

Ele ainda explica que isso tem mudado a sua rotina: "Eu não tomo nada. Simplesmente é a alimentação. É uma novidade pra mim, e espero continuar. Já conversei com a minha esposa e ela está disposta a me ajudar, para que a minha carreira possa se prolongar mais alguns anos".

Na partida da segunda divisão do Campeonato Potiguar, o Laguna precisa vencer o Univap fora de casa, na cidade de Apodi, e torcer para uma vitória do Alecrim sobre o líder QFC, em Natal. Se isso ocorrer, haverá um empate triplo com 19 pontos, porém Laguna e Alecrim teriam uma vitória a mais que o QFC, com isso, o time vegano seria o campeão da segunda divisão por superar o Alecrim no confronto direto, segundo critério de desempate e fatura R$ 50 mil.