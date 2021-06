Ex-atacante do Remo anuncia aposentadoria dos gramados

O atacante Zé Carlos, conhecido nos gramados por ‘Zé Gol’, anunciou sua aposentadora do futebol. Aos 38 anos, depois de rodar por vários clubes, entre eles o Remo, decidiu parar e guardar suas chuteiras de longas batalhas, algumas memoráveis. O alagoano se despediu dos fãs por meio de 'live'.

Zé Carlos disputou o Campeonato Alagoano pelo Murici e, finalizado o torneio, decidiu anunciar a aposentadoria. O atacante tinha como sonho encerrar a carreira no Criciúma, o Tigre de Santa Catarina.

“Eu queria muito encerrar no Criciúma, por tudo o que o Criciúma fez por mim. Estou me aposentando, anuncio isso hoje [20 de junho], uma data que vai ficar marcada para a minha vida. Eu ia anunciar essa despedida em setembro, mas resolvi anunciar agora”, revelou.

Zé Carlos, na sua história, tem três passagens pelo Criciúma, sendo a primeira em 2011. Ao todo, foram 67 gols em 109 jogos. Ele é o terceiro maior artilheiro do Tigre, atrás de Vanderlei, com 84 gols em 431 jogos; e Soares, com 82 gols em 271 partidas.

No Clube do Remo participou da Série C de 2020, com sete jogos e apenas dois gols. Foi alvo de muitas críticas, sobretudo por conta da sua condição física, fato que influenciou a saída do elenco azulino.

Zé Carlos passou por grandes clubes como CRB, Ponte Preta, Paulista, Cruzeiro, Portuguesa, Santa Cruz, Fortaleza e Paraná, além de equipes internacionais.