Estreia do Remo na Copa do Brasil contra o Esportivo-RS é adiada

A estreia do Remo na Copa do Brasil 2021 teve mudanças. A partida contra o Esportivo-RS, marcada para o dia 16, às 20h, foi transferida para o dia 17 (quarta-feira), no mesmo horário, no estádio

A mudança foi realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que emitiu documento informativo às federações e também aos clubes.

CONFIRA O DOCUMENTO DA CBF

Esportivo x Remo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com