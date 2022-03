Encontro de mulheres remistas será realizado neste final de semana, em Belém; confira

O 6º Encontro de Mulheres Remostas, promovido pela diretoria do Clube do Remo, teve a data modificada pela direção do clube. O novo dia escolhido foi o próximo dia 27, domingo, das 9h às 14h, na sede social do clube. A mudança se deve o conflito de datas com a semifinal do Campeonato Paraense.

O tema do encontro é “Batendo um bolão: Mulheres protagonistas na história do futebol”. O evento do Rei da Amazônia, além de homenagear o Mês da Mulher, tem como objetivo debater as lutas e conquistas das mulheres nos dias de hoje e, principalmente, no futebol. Além disso, vai contar com mesa redonda com mulheres ligadas ao meio esportivo, sorteio de brindes, presença de atletas do futebol feminino, mascote Leona, apresentação Leoas Azulinas e musical.

A mesa redonda do encontro contará com a participação de Tayná Martínez, jornalista e apresentadora da TV Cultura, Major Aline Mangas, subcomandante do Batalhão de Eventos da Polícia Militar, Anne Janyne, atleta do futebol feminino do Leão, Aline Porto, diretora de Patrimônio do Clube e Áurea Diniz, representante do conselho das torcidas organizadas, e membro do Movimento Feminino da Arquibancada.

Durante a ação serão oferecidos às mulheres serviços de saúde, descontos de 30% para adesão de planos anuais do sócio-torcedor e 60% para parceiros do programa Nação Azul.

Os encontros dos últimos anos foram de suma importância para dar conhecimento às mulheres sobre os direitos e a forma como podem combater o preconceito, violência que sofrem em casa, no estádio e na sociedade de forma geral, além de uma reflexão sobre as conquistas principalmente nas arquibancadas.