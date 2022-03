Semifinal do Parazão: FPF divulga arbitragens dos jogos de ida de Remo e Paysandu

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira (24) a escala de arbitragem para os jogos da semifinal do Campeonato Paraense 2022. Tuna x Remo terá como árbitro principal Marco José Soares de Almeida. Enquanto Águia x Paysandu será dirigido por Andrey da Silva e Silva.

O primeiro duelo, Tuna Luso e Remo, no sábado (26), às 15h30, ocorre no sábado (26), às 15h30, no Estádio do Souza, em Belém. Já Águia e Paysandu será no domingo (27), às 17h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. Os jogos de volta ocorrem no próximo meio de semana.

Não há vantagens nas semifinais, quem fizer mais pontos no somatório de ambos os jogos, avança. Em caso de empate em pontos e saldo de gols, os duelos serão decididos nas cobranças de penalidades. Quem vencer avança para a decisão do Parazão, a equipe derrotada disputa o terceiro lugar.

Arbitragem Tuna x Remo

Árbitro: Andrey da Silva e Silva (CBF)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias (CBF) e Carlos Eduardo Galeno Benevides (FPF)

Quarto árbitro: Joelson Silva dos Santos (FPF)

Arbitragem Águia x Paysandu

Árbitro: Marco José Soares de Almeida (FPF)

Assistentes: Bárbara Roberta da Costa Loiola (FIFA) e Acácio Menezes Leão (CBF)

Quarto árbitro: André Michel Petri Galina (FPF)