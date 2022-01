Em readaptação ao clima paraense, Welthon diz que está ‘mais focado' nesta passagem pelo Remo

O atacante Welthon voltou para o futebol paraense ao assinar com o Remo. Depois de atuar no Leão em 2015, quando conquistou o acesso para a Série C com o clube, e em 2016, o jogador passou cerca de seis anos em Portugal. Neste retorno ao time azulino, o atleta garante que está determinado a ter uma passagem mais marcante pelo Baenão.

“É uma expectativa melhor do que foi da ultima vez. Estou mais focado no que eu devo fazer dentro de campo e no dia a dia. Tem muito tempo que eu estou sem competir, a cobrança também é normal. Mas eu estou me preparando todos os dias para chegar bem na estreia”, declarou o jogador.

Neste domingo, o Remo fez o primeiro amistoso preparatório para o Parazão. A equipe azulina venceu a seleção de Canaã dos Carajás por 4 a 0, com direito a gol de Welthon logo nos primeiros minutos.

Com o início do campeonato marcado para o próximo dia 26, os times paraenses têm pouco mais de uma semana para finalizar a preparação. No Remo, o atacante disse que os treinamentos têm ficado mais intensos.

“[Com] Pouco tempo para trabalhar para competir, os treinos têm sido muito fortes, mas também dando muito resultado. Estamos a cada dia nos sentindo melhor, mais fortes, mais competitivos”, afirmou Welthon.

Welthon é natural de Belém e tem experiência com os gramados paraenses. Depois das seis temporadas em Portugal, o jogador tem se readaptado ao clima do Estado.

“Devido a chuva, vai ser um campeonato de esforço físico, mas acho que os novos que estão chegando, assim como eu, estão se adaptando bem ao clima, ao o que o professor vem pedindo e acho que vamos estar todos bem preparados para a estreia”, finalizou Welthon.

Agenda

O Remo estreia no Parazão no próximo dia 27 de janeiro contra o Amazônia Independente, às 21h30, no Baenão. A partida terá transmissão lance a lance no site de OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e Youtube de O Liberal.