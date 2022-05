Em jogo de sete gols, Remo é goleado pelo Palmeiras na Copa do Brasil sub-17

O Remo foi goleado por 7 a 0 pelo Palmeiras no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. A partida ocorreu na tarde desta quarta-feira (4), na Academia de Futebol II, em Guarulhos (SP). Com o resultado, o Leão precisa de um milagre na volta e vencer por pelo menos oito de vantagem para avançar. Em caso de igualdade em pontos e saldo de gols, a partida vai para os pênaltis..

Quatro jogadores marcaram na vitória do Palmeiras: Thalys, artilheiro da tarde, marcou três vezes e Lucas Aguiar fez mais dois. Figueiredo e Estêvão completaram a goleada do Verdão, que abriu ampla vantagem sobre o Remo.

A segunda partida entre as equipes está marcada para ocorrer na próxima semana (11), no Baenão, em Belém. Classifica aquele clube que vencer o confronto no placar agregado.

Quem avançar chega às quartas de final do torneio nacional. Caso o Remo consiga o milagre, os azulinos encaram o vencedor de Cuiabá e Atlético-MG, nas quartas. Se chegar à semifinal, o time azulino pode enfrentar Athletico Paranaense, Cruzeiro, Corinthians ou Sport.