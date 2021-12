Em enquete, torcedores do Remo concordam com a permanência de Gedoz no clube

O Remo anunciou a renovação do atacante Felipe Gedoz no último dia 24. Alguns torcedores chegaram a reclamar da decisão no twitter, mas a maioria dos internautas que participaram da enquete de OLiberal.com no Instagram, gostaram da permanência do jogador no clube.

VEJA MAIS

A pesquisa teve um total de 380 votos. Cerca de 58% dos internautas acharam “boa” a renovação de Gedoz. Já 42% dos votantes “não concordam" com a permanência do jogador.

Na campanha de acesso do Remo à Série B, em 2020, Gedoz foi um jogador importante. Em 2021, o Leão teve a ajuda da torcida, que fez doação, e conseguiu renovar o contrato para para a Segundona. Já nesta temporada, o atacante acabou não rendendo e por isso alguns torcedores não queriam mais a continuidade dele no clube.