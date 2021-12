Meia Felipe Gedoz renova com o Remo e segue no clube em 2022

O meia Felipe Gedoz vai continuar no Remo em 2022. A renovação do jogador com o Leão foi anunciada na noite de sexta-feira (24) e classificada pelo clube como um ‘presente de Natal’. Será a terceira temporada do camisa 10 no Remo, que se disse feliz pela renovação.

“Estou muito feliz. Todos sabem do meu carinho pelo Clube do Remo e a identificação que tenho desde que cheguei. A torcida é fantástica e isso mexe com qualquer jogador. Vamos para mais uma temporada em busca dos nossos objetivos e colocar o Remo novamente na Série B”, afirmou o jogador em entrevista para o site oficial do Remo.

Com 28 anos, o jogador chegou ao Remo em 2020, por meio de empréstimo do Nacional-URU. Ele foi peça importante na campanha de acesso do Remo à Série B e virou referência para o meio azulino. Com o destaque, o Leão conseguiu renovar para 2021 realizando uma campanha no qual a torcida doou o dinheiro, por meio de Pix, para permancência do jogador. Na época foi arrecado R$ 150 mil. Apesar de não ter sido tão bom como em 2020, Gedoz ainda tinha preferência de alguns torcedores e era esperada a renovação para mais um temporada.

Nesses dois anos, Gedoz fez 70 jogos e marcou 11 gols pelo Remo.