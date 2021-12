'Tem devolução?': Torcedores do Remo criticam renovação de Gedoz como 'presente de natal'

Torcedores do Remo ficaram na bronca com o clube no último sábado (25). Na véspera de Natal, o Leão anunciou a renovação do contrato do meia Felipe Gedoz para a próxima temporada. A notícia, no entanto, apresentada como "presente" para o Fenômeno Azul, não foi muito bem recebida nas redes sociais.

Logo após a postagem de anúncio do contrato, vários comentários passaram a criticar a decisão da diretoria azulina. Alguns torcedores chamaram Gedoz de "presente de grego" e pediram "nota de devolução do produto". Veja:

Gedoz chegou ao Remo em novembro de 2020, vindo por empréstimo do Nacional-URU, como o grande reforço da equipe para a Série C daquele ano. Durante a temporada, o meia fez 19 partidas e ajudou o clube no acesso à Série B do Brasileirão.

Após o final da competição, Gedoz foi devolvido ao Nacional, mas acertou o retorno ao Leão em definitivo. A reestreia foi em março de 2021, em partida contra o Esportivo, pela Copa do Brasil.

Na segunda passagem pelo Remo, Gedoz atuou em 51 partidas e marcou 9 gols. Em Belém o jogador disputou Campeonato Paraense, Série B e Copa Verde.