Em enquete, torcedores do Remo afirmam que ingressos contra o Vila estão 'salgados'

A maioria dos internautas que participaram de enquete de OLiberal.com no Instagram acredita que os valores dos ingressos que o Remo disponibilizou para a partida contra o Vila Nova estão caros. Cerca de 81% dos votantes acredita que os preços poderiam ser mais baixos do que os divulgados para assistir aao confronto entre Remo e Vila Nova-GO neste sábado (11), no estádio do Baenão. Vale lembrar que os ingressos estão custando entre R$50 e R$100.

Mais de 80% dos torcedores acham que os ingressos poderiam mais barato para final da Copa Verde (Reprodução / Rede Social)

Mesmo achando o valor caro, 60% dos internautas acreditam que a torcida irá comparecer ao estádio torcer pelo Leão. Quando perguntado sobre quem sairá vencedor desta partida, apenas 49% acreditam no título do Leão.

A partida entre Remo e Vila Nova-GO terá transmissão lance a lance, além de pré e pós-jogo comentando os lances da final da Copa Verde.