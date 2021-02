Em clima de paredão do BBB, Remo brinca com 'cancelamento' de Karol Conká e torcida reclama

É hoje! A terça-feira reserva uma saída do Big Brother Brasil. O país inteiro se movimentou para retirar da casa mais vigiada do país a cantora Karol Conká e vários clubes de futebol, artistas e jogadores entraram na brincadeira. Em Belém o Remo também se manifestou sobre o reality show.

Em postagem no Twitter, o Leão postou uma foto do atacante Renan Gorne, que sempre acompanha e comenta sobre o BBB em suas redes sociais. Na imagem o atleta segura um celular com a imagem de Karol Conká, como se o jogador tivesse votado para aa saída da cantora, além da legenda: “Já que é pra tombar...”

TORCIDA

Por outro lado vários torcedores não gostaram da publicação e citam o compromisso diante do Brasiliense-DF, na quarta-feira (24), pelo jogo de volta da final da Copa Verde, em que o Leão precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com o título.

CONFIRA ALGUNS COMENTÁRIOS

Série B sobe o sarrafo não é só dentro de campo...o @ClubeDoRemo precisa evoluir internamente e isso passa pela PROFISSIONALIZAÇAO DO MARKETING, sob pena de desperdiçar o potencial que temos a explorar com a visibilidade que teremos — O MEU LEÃO SUBIU 🦁 (@MauricioRemista) February 23, 2021

Que merda hein, tem coisas melhor pra postar — Alan Almeida🔥 (@alanremista) February 22, 2021

Quem vai tombar vai ser a gente se continuar com essa gracinha ai porra — tijuca🦁 (@ali__som) February 22, 2021

Simplesmente ridículo essa merda! Foca em dá satisfação a torcida, pois título importante só um anos atrás, não basta só participar, tem que conquistar... Tratem a gente como o clube, Gigante mas com Títulos Importantes! — HELIO OLIVEIRA (@heliojpoliveira) February 22, 2021

Ridículo isso, se sujeitar a isso, é palhaçada, é brincadeira, inadmissível....o que interessa agora é ganhar o Brasileinse e ser campeão da copa Verde...Foco total no jogo final ⛔ — Mário (@MarioNobre07) February 22, 2021

Até parece que não tá em desvantagem em mais uma final... sendo que disputaram duas nessa temporada: no paraense perdemos pro maior rival, e na série levamos de 8x3 no agregado... parabéns! — Igor Jorge (@igorjorge1985) February 22, 2021