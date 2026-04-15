COPA NORTE: Águia de Marabá empata com o Remo no fim do primeiro tempo; acompanhe

Águia de Marabá e Clube do Remo jogam nesta quarta-feira (15), a partir das 20h30, pela 4ª rodada da Copa Norte. O duelo ajuda a definir os classificados à fase seguinte da competição. Para o Azulão, uma vitória garante a ida. O Clube do Remo, por sua vez, precisa vencer e torcer por uma vitória do Amazonas sobre o Porto Velho. Em caso de empate, o Leão é desclassificado, ao contrário do Águia, que pode definir a vaga até a quinta e última rodada.

Acompanhe a transmissão da partida pela rádio Liberal+:

Os dois times estão em situações distintas no grupo B da competição. O Águia de Marabá divide a liderança com o Porto Velho, ambos com nove pontos, mas o time marabaense perde no saldo de gols. Já o Clube do Remo é o terceiro, com quatro pontos. Um simples empate já elimina o Leão Azul. Completam a chave o Amazonas, com três, seguido do Monte Roraima, com um, e o Galvez, sem ponto marcado.

1º Tempo

Com a bola rolando, os dois times foram atrás do placar. Coube ao time visitante ir atrás do placar. As primeiras ações vieram com Poveda, após cruzamento rasteiro de Cufré. O jogador finalizou bem próximo da meta do Águia.

A resposta do Azulão veio aos 14, com Alex Silva. O jogador recebeu perto da área, ajeitou para a direita e mandou um balaço no gol remista, bem próximo do goleiro Ivan. Até então o melhor lance da partida, que só foi alterada com o primeiro gol azulino, menos de 10 minutos depois.

O Remo abriu o placar com Patrick de Paula, aos 21, após uma sobra de bola cair nos pés do jogador, que finalizou com força, de fora da área. A bola acabou passando por baixo das pernas do goleiro Iago Hass.

O placar favorável ao Clube do Remo deixou o Águia inquieto, com a mesma intensidade do início, até alcançar o empate, já na parte final do primeiro tempo, aproveitando novamente a "parada" dos remistas.

Aos 44, Wendell Araújo estava bem colocado na área para aguardar cobrança de falta da direita. A bola foi rifada no centro da área, onde o jogador se adiantou e conseguiu guardar no fundo das redes do time azulino.

Ficha Técnica

Data: 14/04/2026

Hora: 20h30

Local: estádio Zinho Oliveira

Árbitro: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Antonia Soliane Oliveira dos Santos (RR)

Quarto Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior (PA)

Águia: Iago Hass; Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo, William Daltro; Cássio, PH, Carlos Maia, Alex; Felipe Pará e Wesley.

Técnico: Julio Cesar Nunes

Remo: Ivan; Kayky, Tassano, Cufré, Yago Pikachu; Jaderson, Picco, Patrick de Paula, Zé Ricardo; Diego Hernández e Poveda

Técnico: Léo Condé