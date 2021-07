Eliminações, goleada, queda de técnico; Remo tenta virar a página em jogos contra o Brusque-SC

O Remo terá pela frente o Brusque-SC, na próxima quarta-feira (14), ás 21h30, no Baenão, pela 11ª rodada da Série B. O Leão Azul tenta sair da lanterna da competição e encara um adversários que não traz boas lembranças. O Remo jamais venceu o clube catarinense e acumula eliminações frente ao time quadricolor.

Remo x Brusque se enfrentaram duas vezes na história, os dois jogos ocorreram em Santa Catarina (SC) e pela Copa do Brasil. O primeiro confronto ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2017, com vitória do Brusque por 2 a 1 e eliminação azulina na primeira fase da copa do Brasil.

Já a segunda partida entre as equipes ocorreu no ano passado, no dia 20 de fevereiro, novamente pela primeira fase da Copa do Brasil. O clube catarinense goleou o Leão Azul por 5 a 1, eliminando o Remo pela segunda vez da competição nacional. A derrota custou a demissão do técnico Rafael Jacques.

Atualmente o Clube do Remo é o lanterna da Série B com sete pontos conquistados e o Brusque ocupa a nona colocação com 13 pontos. Remo x Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (14), no Baenão, em Belém. A partida terá transmissão lance a lance com pré e pós-jogo no OLiberal.com.