Eleições no Remo: Candidato Magnata é o entrevistado do Programa Último Lance desta segunda (23)

A eleição no Remo está marcada para o dia 12 de novembro e decidirá quem irá comandar o Leão Azul pelos próximos três anos. O Grupo Liberal, através do Programa Último Lance, iniciou uma série de bate-papo com os candidatos no pleito azulino. O primeiro a conversar foi Jader Gardeline e, nesta segunda-feira (23), a partir das 20h, na Rádio Liberal FM frequência 97,5MHz e no Youtube de O Liberal, será a vez do candidato Marco Antônio Pina, o “Magnata”, que faz parte da chapa “Por um Remo forte e vitorioso”.

O advogado criminalista Marco Antônio Pin, o Magnata, já participou de outras gestões no Clube do Remo e ocupou cargos de vice-presidente azulino, na gestão de Zeca Pirão, após a saída de Maurício Bororó para assumir um cargo na Federação Paraense de Futebol (FPF). Magnata também foi diretor de diretor de futebol no Leão na temporada 2017, na gestão de Manoel Ribeiro. Antes disso, em 2015, o candidato esteve na comissão de futebol liderada também por Manoel Ribeiro, que terminou com o acesso do Remo à Série C. O candidato é oposição à atual gestão do Remo e possui como vices em sua chapa Gilmar Nascimento e Hermes Tupinambá. Magnata também conta com o apoio do ex-meia e ídolo do Remo, Eduardo Ramos.

A equipe de O Liberal que irá participar da conversa com o candidato Magnata será composta por Luiz Moura, além de Michel Anderson e também André Júnior. O bate-papo inicia às 20h, com transmissão na Rádio Liberal FM, na frequência 97,5MHz, além do canal de O Liberal no Youtube.