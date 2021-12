Eduardo Baptista diz que Remo merecia 'resultado melhor' no Re-Pa e critica expulsão de Uchôa

Após sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Remo soube reagir e conseguiu um empate no primeiro Re-Pa da semifinal da Copa Verde 2021. Apesar do resultado positivo, dada às circunstâncias do jogo, o técnico azulino, Eduardo Baptista, disse que o Leão merecia "sorte melhor". Segundo ele, a expulsão do volante Anderson Uchôa, na metade da segunda etapa, prejudicou os planos de virada do Leão.

"Foram dois tempos distintos. O primeiro teve muito mérito deles. O segundo foi nosso. Vejo que se não tivesse tido a expulsão, poderíamos ter tido um resultado melhor. A expulsão freiou nossos ânimos. Apesar disso, o resultado foi bom e vamos levar a decisão pro Baenão", disse o técnico.

De acordo com Baptista, a melhora do Remo na primeira etapa passou pela entrada de dois jogadores revelados na base azulina: Thiago Mafra e Ronald. O treinador conta que eles souberam absorver as lições repassadas no vestiário e produzir chances de gols.

"No intervalo tivemos uma dura conversa com o time e conseguimos uma organização tática. A entrada dos meninos deram outra nuance ao jogo. Eles colocaram em prática o enfrentamento que pedimos. Temos um centroavante com faro de gol, mas precisávamos fazer a bola chegar nele. Os meninos foram lá e conseguiram", explicou Baptista.

O Remo agora volta a campo no sábado (4), às 17h, no estádio Baenão, em Belém, para o jogo de volta contra o Paysandu pela semifinal da Copa Verde. Como a partida de ida terminou empatada, quem vencer garante a vaga para a decisão. Em caso de empate, o lugar na finalíssima será determinado nos pênaltis. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja outros trechos da entrevista de Eduardo Baptista

Primeiro tempo abaixo do esperado

"Realmente tivemos uma primeira etapa ruim. Conversamos bastante e chegamos a conclusão que levamos para o campo resquícios de domingo. O adversário entrou ligaro e perdemos várias divididas e segundas bola"

Substituição de Thiago Mafra

"A sáida do Mafra foi porque ele foi utilizado pela primeira vez em uma partida comigo. Não sabíamos como ele ia ficar fisicamente se fosse até o final. Já o Ronald tem uma leitura defensiva maior por ter mais rodagem"

Saída de Neto Moura

"A gente precisava de uma mobilidade maior. A bola não estava parando no nosso pé. A entrada do Gedoz deu essa estabilidade. Eu tirei um volante e o Neto Moura foi escolhido. Recuamos o Erick e conseguimos conter o ímpeto do Paysandu"