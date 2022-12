Diretoria do Remo bate o martelo e decide usar estrutura do CT durante a pré-temporada

O Clube do Remo já programou todos os passos da pré-temporada. Depois de fechar várias contratações, entre jogadores, treinador e executivo, a direção remista tornou público o local escolhido para os treinamentos em preparação ao Campeonato Paraense, que começa no próximo dia 21 de janeiro, em partida contra o Independente, no Baenão. O local definido pela cúpula azul marinho foi o Centro de Treinamento do clube, localizado na ilha do Outeiro, na Região Metropolitana de Belém.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

A escolha pelo local contraria os últimos anos, quando a pré-temporada do clube era feita geralmente em cidades do interior do Pará. Dado os investimentos no local, as melhorias feitas progressivamente no gramado, vestiários, espaço para treinos funcionais, entre outros, resolveu-se priorizar a estrutura própria.

"A decisão foi da diretoria juntamente com a comissão técnica para otimizar o nosso espaço. Hoje a estrutura do Clube atende todas as demandas de uma pré-temporada, temos academia, fisioterapia, refeitório, campo. Agora vamos seguir o trabalho que temos grandes competições pela frente para conquistar todos os objetivos", disse o executivo de futebol Thiago Gasparino.

VEJA MAIS

O trabalho de preparação do elenco envolve, além da parte física, técnica e tática, idas ao Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), localizado no estádio no Banpará Baenão. O local conta com academia, departamento médico, fisiologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, consultório odontológico, chuveiros e banheiras para hidromassagem e crioterapia.

O primeiro compromisso oficial na temporada vai acontecer na estreia do Campeonato Paraense, marcada para o próximo dia 21 de janeiro, diante do Independente, no Banpará Baenão. Antes disso, o clube realiza um amistoso no dia 15 de janeiro, contra o Caeté, também no Baenão.