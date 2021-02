Diretor do Remo recebe alta, após ser internado com covid-19

O diretor de futebol do Remo, Dirson Medeiros, deixou o hospital onde estava internado devido à covid-19. A equipe de O Liberal conversou com o médico do clube Jean Klay, que confirmou a informação:

"Recebeu alta ontem (4)", revelou sobre o dirigente, que está em casa. Sobre quando deve ser o retorno do dirigente às atividades no Leão, Jean disse: "Vai demorar um pouco".

Na partida de volta da final da Série C do Brasileiro, contra o Vila Nova-GO, no Mangueirão, os jogadores do Remo entraram com uma faixa mandando vibrações positivas para Dirson.