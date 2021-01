Diretor de futebol do Clube do Remo é internado com covid-19

O diretor de futebol do Remo, Dirson Medeiros, foi internado nesta sexta-feira (29) devido à covid-19. A equipe de O Liberal conversou com o médico do clube Jean Klay, que confirmou a informação: "Internando. Vai ficar tudo bem", disse.

Vale lembrar, Dirson Medeiros está no clube do Baenão desde o ano de 2015, quando chegou com o Remo ainda na Série D do Campeonato Brasileiro. No Leão, o dirigente conquistou dois estaduais e dois acessos.