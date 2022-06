Dia dos Namorados: Remo oferece jantar em restaurante e diária em resort para casais azulinos

O Remo lançou nesta sexta-feira (10) uma promoção alusiva ao Dia dos Namorados, comemorado no próximo domingo. O clube convocou casais para deixarem mensagens para o "amor azulino". As duas melhores homenagens serão presenteadas com o combo "Nação Azul".

Os namorados que tiverem as mensagens escolhidas pelo clube vão ganhar os seguintes prêmios: um voucher de R$ 150 em um restaurante, duas diárias em um resort do estado e um par de ingressos pra a partida entre Remo e Altos, pela 11ª rodada da Série C do Brasileirão.

As inscrições podem ser feitas por meio de um formulário, disponível nas redes sociais do Remo.

A próxima partida do Remo pela Série C do Brasileirão será na segunda-feira (13), fora de casa, contra o Volta Redonda, pela 10ª rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.