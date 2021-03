Deputado propõe decreto que concede a goleiro e ídolo do Remo o título de cidadão paraense

Um dos maiores ídolos recentes do Remo, o goleiro Vinícius, vereador de Belém, pode ser condecorado com título de cidadão paraense. Pelo menos, é o que propõe o deputado estadual Gustavo Sefer (PSD/PA) em um decreto legistaltivo.

"A matéria foi protocolada no dia 3 de fevereiro desse ano e se encontra na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para ser apreciada. Sendo aprovada, deve seguir para o plenário, para aprovação dos demais deputados", explicou o deputado à reportagem.

O goleiro do Remo, Vinícius, de 36 anos, ele foi eleito pelo partido Republicanos como o 11º vereador mais votado da capital paraense. Na cerimônia de posse, realizada no início do ano, Vinícius contou ao O Liberal que uma das missões na Câmara Municipal de Belém será na área de esportes, buscando fazer projetos para ajudar os jovens a se capacitar.

Remo

Desde 2017 no Pará, Vinícius está na quinta temporada como goleiro do Remo. Até aqui, foram 139 partidas, muita segurança e a conquista do status de ídolo do Leão. No último mês de março, Vinícius, que pretende se aposentar no clube, renovou o contrato até 2023.