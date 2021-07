CSA terá desfalques na defesa, mas ganha opções para o jogo contra o Remo

O Remo encara o CSA-AL em Belém, no próximo domingo (1), às 18h15, no Baenão, pela 15ª rodada da Série B. O clube alagoano vem de uma derrota frente ao Botafogo-RJ, no Rio de Janeiro (RJ) por 2 a 0, em jogo atrasado da sexta rodada. Para a partida na capital paraense, o técnico do Azulão Ney Franco, terá um desfalque e um retorno na equipe.

A baixa no CSA é o zagueiro Matheus Felipe, que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo e terá que cumprir suspensão. O técnico Ney Franco possui como opções no elenco Wellington e Fabrício. O lateral-direito Ewerthon deixou o Azulão, após pedido de retorno do Sport-PE, clube que é dono do passe do atleta.

Por outro lado Ney Franco pode contar com o lateral-direito Yuri, que ficou de fora dos últimos jogos por conta de uma virose, além do atacante Lury Castilho, que se recuperou de uma lesão muscular.

A partida é um confronto direto na classificação, chamada de “jogo de seis pontos”, já que o CSA ocupa a 12ª posição na tabela com 18 pontos, dois a mais que o Remo, que está na 13ª colocação com 16.