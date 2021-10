'CPF na nota?': Vila Nova provoca após vencer o Remo pela Série B

Depois da quarta vitória seguida sobre o Remo, o Vila Nova não deixou barato nas redes sociais. Em uma postagem na página oficial do clube do twitter, o Tigre fez questão de marcar a posição de "freguês" que o Leão tem ganhado nos últimos confrontos entre às equipes. Para a equipe azulina, rendeu até CPF na nota. Veja:

Na última sexta, o Vila venceu o Remo por 1 a 0, no estádio OBA, em Goiânia, pela 29ª rodada da Série B. O gol do jogo foi marcado pelo atacante Alesson, ainda na primeira etapa. No segundo tempo, o Tigre ficou com um jogador a menos, após Bruno Collaço ser expulso, mas o Leão não conseguiu buscar o empate.

O próximo jogo do Remo na Série B será na sexta-feira (15), às 16h, contra o Brusque, em Santa Catarina, pela 30ª rodada da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.