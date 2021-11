Copa Verde: Com retornos, Remo está escalado para jogo de volta contra o Manaus

O Remo dá uma pausa no Brasileiro Série B e decide uma vaga na semifinal da Copa Verde. A partir das 20h30, o Leão recebe o Manaus, no Baenão. Em caso de classificação, teremos um Re-Pa na próxima fase. O técnico Eduardo Baptista escalou o time azulino com o retorno do meia Felipe Gedoz e do atacante Lucas Tocantins.

Confira a escalação do Leão