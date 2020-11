Contra o líder da Série C, Remo pode se classificar antecipadamente e provar sua força

O Remo pode se classificar para o quadrangular do Brasileirão Série C, nesta sexta-feira (13), de forma antecipada. Ao menos teoricamente, não deve ser nada fácil, pois às 20h, no Mangueirão, o Leão encara o líder do grupo A, o Santa Cruz-PE - que já está matematicamente garantido na próxima fase.

Caso o Leão vença e Manaus-AM, Ferroviário-CE e Jacuipense-BA tropecem, o time azulino estará no quadrangular de acesso. O técnico Bonamigo contará com o reforço Felipe Gedoz, meia que estava no futebol uruguaio e que foi apresentado esta semana.

MAIS UMA OPÇÃO

Para o comandante remista, a chegada de Gedoz representa mais qualidade ao time e que a competição exige essa qualificação no elenco: "Com a chegada do Gedoz ganhamos em qualidade, isso é importante, mais alternativas, pois a Série C exige isso, pois vemos muitos jogadores atuando no sacrifício, treinando com intensidade e o clube que quiser chegar em um objetivo maior é preciso qualificar. Vamos deixá-lo em boas condições de jogo, já está à disposição para nos ajudar", disse.

POSSÍVEIS DESFALQUES

O meia Eduardo Ramos e o atacante Wallace não foram opções para Bonamigo durante os treinos desta semana. Segundo a assessoria do clube, o meia Eduardo Ramos teve um desconforto muscular no adutor direito. Já o jovem atacante Wallace está com uma pubalgia. Além deles, o atacante Salatiel estava com um desconforto no posterior bilateral, mas já voltou a treinar.

SANTA CRUZ

O Santa Cruz deve ir para o jogo contra o Remo desfalcado por causa da covid-19. Um surto da doença atacou o elenco e cinco jogadores já estavam de fora: os zagueiros Danny Morais e William Alves, o lateral Toty, o meia Paulinho e o atacante Pipico. Agora, segundo a imprensa pernambucana, mais dois se juntaram à lista: o lateral Perí e o meia Chiquinho.

Ainda assim, Bonamigo afirma não esperar jogo fácil. “O Santa Cruz dispensa comentários. Está fazendo uma competição no mais alto nível, é o líder justo, com uma campanha irretocável. É um desafio muito grande para o Remo, enfrentar uma equipe que vem de vitórias consecutivas e temos que entrar concentrados, com personalidade, sabendo que o adversário vive um bom momento”, finalizou.

FICHA TÉCNICA

Remo x Santa Cruz-PE

15ª rodada da Série C do Brasileirão

Local: Mangueirão

Horário e data: sexta-feira (13), às 20h

Árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Wallace Muller Barros Santos (RJ)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Gilberto Alemão, Mimica e Marlon; Lucas Siqueira, Charles e Eduardo Ramos (Carlos Alberto ou Felipe Gedoz); Hélio, Gustavo Ermel e Salatiel. Técnico: Paulo Bonamigo.

Santa Cruz: Maicon; Augusto Potiguar, Elivelton, Célio Santos e Leonan; Bileu, André e Didira; Jaderson (Tinga), Lourenço e Victor Rangel. Técnico: Marcelo Martelotte.