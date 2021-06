Contra o Brasil-RS, capitão e volante completa 50 jogos pelo Remo

O Remo faz a estreia no Estádio Baenão, nesta Série B do Brasileirão. Neste sábado (5), às 19h, o time recebe o Brasil-RS, pela segunda rodada do torneio, em uma ocasião especial. Isso porque o capitão e volante da equipe Lucas Siqueira completa 50 jogos com a camisa azulina.

Lucas Siqueira chegou ao Remo em 2020, para a disputa do Campeonato Paraense e Série C. Com o clube azulino, o capitão foi vice estadual e da Terceirona, com isso, conquistando o acesso à Segundona do Brasileiro. Lucas e Charles formaram uma das duplas mais sólidas de volantes da competição.

Nestas 49 partidas já realizadas por Lucas Siqueira até aqui - 34 em 2020 e 15 em 2021 -, o volante marcou oito gols, sendo que já igualou os quatro feitos no ano passado. E ainda resta praticamente todo a Série B, a Copa do Brasil e a Copa Verde para superar estes números.

Frase que estampa camisa

Na reta final do quadrangular da Série C, Lucas Siqueira pediu a palavra durante a preleção no vestiário do Mangueirão. Ele falou com os jogadores e explicou os motivos pelo qual o Leão é conhecido como o “rei dos animais” e soltou: “O Leão é o Rei por causa da sua atitude”. No último mês de abril, o Remo lançou uma camisa do a frase do atleta.

A partida Remo x Brasil-RS tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.