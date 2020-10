Com um jogador de fora por conta da covid, Remo está escalado para encarar o Imperatriz

O Remo divulgou a escalação para enfrentar o Imperatriz-MA, às 19h, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C. O Leão terá novidade no meio de campo, já que Carlos Alberto foi sacado do time para dar lugar ao atacante Tcharlles.

Na zaga Mimica ficou com a vaga de Fredson, que está com uma lesão femoral grau 1. O lateral esquerdo Dudu Mandai, reserva de Marlon, ficou de fora do jogo por testar positivo para covid-19.

Remo x Imperatriz jogam às 19h, no estádio Olímpico do Pará, em Belém e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.