Saiba onde assistir Remo x Imperatriz-MA pela Série C do Brasileirão

O Remo recebe o lanterna Imperatriz-MA hoje, às 19h, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C. A partida vale muito para as duas equipes, para o clube paraense, os três pontos significa um passo importante para a classificação para a próxima fase.

Do outro lado o Cavalo de Aço quer a sua primeira vitória na competição nacional. O único ponto conquistado na Série C foi justamente no empate diante do Remo no primeiro turno. A equipe maranhense também promoverá a estreia do técnico Charles Guerreiro, que assumiu o cargo nesta semana.