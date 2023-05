Com time completo, Remo é escalado para a estreia na Série C diante do São Bernardo; veja

O técnico Marcelo Cabo já definiu a onzena titular que estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Sem desfalques, o comandante repetiu a escalação utilizada contra o Cametá, na semifinal do Campeonato Paraense. O Leão Azul enfrenta o São Bernardo logo mais, a partir das 21h30, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Confira as emoções da partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.