Rio Ave x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pelo Campeonato Português

Rio Ave x Benfica disputam hoje, sexta-feira (17/05), a última rodada do Campeonato Português. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Rio Ave x Benfica ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica é o vice-líder do Campeonato Português com 25 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 76 gols marcados e 27 gols sofridos. O time já está matematicamente consolidado como vice-campeão desta edição.

Já Rio Ave ocupa a 10° posição e acumula 6 vitórias, 18 empates, 9 derrotas, 37 gols marcados e 42 gols sofridos. Se perder nessa partida, o time pode cair para a 13° posição da competição.

VEJA MAIS

Rio Ave x Benfica: prováveis escalações

Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Patrick William; Costinha, Oudrhiri, Vítor Gomes e Úmaro Embaló; Joca Fernandes, Fábio Ronaldo e Emmanuel Boateng. Técnico: Luís Freire.

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Álvaro Carreras; João Neves, Florentino e João Mário; Di Maria, Orkun Kokçu e Rafa Silva. Técnico: Roger Schmidt.

FICHA TÉCNICA

Rio Ave x Benfica

Campeonato Português

Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde, Portugal

Data/Horário: 17 de maio de 2024, 16h45