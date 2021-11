Com surpresa na zaga, Remo está escalado para encarar o Confiança

Após elogiar a atuação do zagueiro Fredson na goleada do meio de semana contra o Manaus, o técnico do Remo, Eduardo Baptista, promoveu o jogador ao time titular para o jogo mais importante do time em 2021. O Leão recebe o Confiança, partir das 16h, deste domingo (28), no Baenão. O time azulino busca garantir a permanência na Segundona.

Cenários

Remo, Londrina e Vitória lutam pela única vaga restante na próxima edição na Série B. O Leão Azul é o 16° e primeiro time fora do Z4, com 42 pontos. O Londrina é o 17° com 41 e o Vitória 18° com 40 pontos. Em caso de vitória do Remo conquista o objetivo. Se empatar, a equipe paraense precisa de um tropeço do Londrina (o Vitória não poderia mais ultrapassá-lo, pelos critérios de desempate). Se perder, o Leão torce para que nenhum dos rivais vençam suas partidas.

A partida entre Remo e Confiança é válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e tem cobertura lance a lance pelo portal O Liberal.com. Acompanhe o pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.