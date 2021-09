Com sequência de jogos, Jansen avalia momento do Remo e projeta jogo contra o Guarani

Com a vitória contra o Avaí-SC pela Série B, deixou o Leão com 33 pontos e ocupa atualmente a 11ª colocação. Titular nos últimos três jogos, o zagueiro Rafael Jansen avaliou a sequência de vitórias e o momento do Remo na competição.

“É sempre importante vencer e somar pontos. Os jogos na Série B sempre são muito difíceis, então conseguir duas vitórias seguidas não é uma tarefa fácil. Isso mostra a força da nossa equipe e que temos condições de chegar mais longe. Fico feliz pela sequência que venho tendo como titular, é sempre bom está jogando, mas o mais importante sempre é o grupo”, disse.

O único representante do Norte na Série B volta a campo na próxima terça-feira (21), quando encara o Guarani-SP, na cidade de Campinas (SP). Jansen destacou as qualidades do clube bugrino, mas sabe da importância de buscar pontos fora de Belém na Série B.

“Na Série B não tem muito tempo para comemorar. O Guarani é uma ótima equipe e jogando em casa é mais forte ainda. Então precisamos nos preparar bem, estar ligados, para podermos fazer um grande jogo e buscar pontuar fora de casa”, falou.