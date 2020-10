Com 'sangue paraense', meia diz viver o melhor momento com a camisa do Remo

Felicidade, sequência de jogos e motivação. O meia do Remo Carlos Alberto vive um bom momento com a camisa do Remo, depois de ter passado por sérios problemas de saúde. O jogador de 25 anos agradece a Deus pela vida e acredita que vive a melhor fase da carreira.

Em 2020, mesmo com a pandemia, Carlos Alberto já atuou em 12 jogos com a camisa do Leão. Contra o Ferroviário-CE, neste sábado (17), o clube pode dar um grande passo rumo à próxima fase, já que é uma partida de "seis pontos" e possui estratégias de como conquistar os três pontos.

"Nosso time vem bem, estamos trabalhando forte, com sequência de vitórias, com isso o elenco fica mais motivado e é aproveitar o momento ruim deles, já que o Ferroviário é uma boa equipe, mas atravessa uma fase delicada", comentou.

Carlos Alberto vem jogando, dando sequência e isso vem dando confiança ao jogador, que se sente feliz pela situação em que o Remo se encontra na tabela e por ter reencontrado o bom futebol.

"É fruto de muito esforço, trabalhei tanto para poder ajudar a equipe, passei um tempo fora, estou feliz, motivado e espero dar continuidade", falou o meia, que está ansioso para balançar as redes. "É o que eu mais quero, estou esperando esse gol, os companheiros também cobram e vai sair no tempo certo", frisou.

TÁ NO SANGUE

Carlos Alberto teve uma insuficiência medular aguda e precisou se afastar do futebol, iniciou um tratamento e teve que passar por transfusões de sangue e agora possui sangue paraense nas veias.

"Eu costumo dizer que tenho sangue paraense, o povo paraense me ajudou bastante e o Remo muito mais. O Remo é minha casa e eu devo muito a esse clube", finalizou.