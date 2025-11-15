Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Com retornos no meio e no ataque, Guto Ferreira define o Remo para enfrentar o Avaí; veja

Avaí e Remo jogam a partir das 16h30, na Ressacada

O Liberal
fonte

Hernandez está de volta ao time titular do Leão Azul. (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

O técnico Guto Ferreira promoveu os retornos do volante Caio Vinícius e do atacante Diego Hernández para o time titular que enfrenta o Avaí, logo mais, pela 37ª rodada da Série B.

Acompanhe o Lance a Lance da partida

Ambos cumpriram suspensão. Na ausência de Caio Vinícius, Pedro Castro foi acionado e, para este jogo, os dois dividem a cabeça de área ao lado de Nathan Camargo.

No meio, o treinador aposta em Panagiotos, enquanto o trio de ataque é formado por Nico Ferreira, Diego Hernández e Pedro Rocha.

