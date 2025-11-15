Com retornos no meio e no ataque, Guto Ferreira define o Remo para enfrentar o Avaí; veja

O técnico Guto Ferreira promoveu os retornos do volante Caio Vinícius e do atacante Diego Hernández para o time titular que enfrenta o Avaí, logo mais, pela 37ª rodada da Série B.

Ambos cumpriram suspensão. Na ausência de Caio Vinícius, Pedro Castro foi acionado e, para este jogo, os dois dividem a cabeça de área ao lado de Nathan Camargo.

No meio, o treinador aposta em Panagiotos, enquanto o trio de ataque é formado por Nico Ferreira, Diego Hernández e Pedro Rocha.