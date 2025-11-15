Com retornos no meio e no ataque, Guto Ferreira define o Remo para enfrentar o Avaí; veja Avaí e Remo jogam a partir das 16h30, na Ressacada O Liberal 15.11.25 15h59 Hernandez está de volta ao time titular do Leão Azul. (Foto: Wagner Santana/O Liberal) O técnico Guto Ferreira promoveu os retornos do volante Caio Vinícius e do atacante Diego Hernández para o time titular que enfrenta o Avaí, logo mais, pela 37ª rodada da Série B. Acompanhe o Lance a Lance da partida Ambos cumpriram suspensão. Na ausência de Caio Vinícius, Pedro Castro foi acionado e, para este jogo, os dois dividem a cabeça de área ao lado de Nathan Camargo. No meio, o treinador aposta em Panagiotos, enquanto o trio de ataque é formado por Nico Ferreira, Diego Hernández e Pedro Rocha. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 avai x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Futebol Pancadaria na Ressacada muda programação do Remo e retarda início da coletiva com o técnico Por conta da confusão generalizada ocorrida entre torcedores e posteriormente atletas, a segurança no local precisou alterar o esquema da coletiva pós-jogo 15.11.25 19h39 Futebol Remo perde para o Avaí e empurra definição do acesso para a última rodada da Série B O time azulino perdeu a primeira sob o comando de Guto Ferreira e agora não depende mais de si para garantir a subida 15.11.25 18h50 Futebol Final da partida entre Avaí e Remo é marcado por pancadaria nas arquibancadas e gramado O vexame protagonizado por alguns torcedores paralisou a partida por vários minutos 15.11.25 18h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28 novos espaços Novos espaços ao ar livre transformam Belém em polo de atividades físicas no ano da COP 30 Com obras entregues para a conferência, cidade ganha áreas revitalizadas que ampliam opções de lazer; corredores e atletas celebram qualidade e segurança dos novos locais 16.11.25 8h00