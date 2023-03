Com retorno de zagueiro titular, Remo é definido para o Re-Pa da Copa Verde

O Remo está escalado para o Re-Pa desta noite de quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão, pela semifinal da Copa Verde. A principal novidade é o retorno do zagueiro Ícaro, suspenso no jogo de ida. Além dele, Paulinho Curuá entrou na vaga de Richard Franco, expulso no primeiro jogo.

O Leão precisa apenas do empate para avançar. Veja a escalação!