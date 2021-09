Com retorno de atacante e mudanças no time, Remo está escalado para jogo com o Avaí

O técnico do Remo, Felipe Conceição, definiu o time para o confronto com o Avaí, desta quinta-feira (16), pela Série B. O comandante apresentou três novidades: primeiro, o retorno do atacante Victor Andrade, além da entrada de Marcos Júnior e Wellington Silva no time titular.

