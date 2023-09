Com presença da imagem peregrina, Remo lança camisa temática do Círio de Nazaré 2023; veja

Na noite desta quarta-feira (20), dirigentes e associados azulinos estiveram reunidos na sede social do clube para o lançamento oficial da camisa comemorativa do Círio de Nazaré 2023. O evento contou com a presença especial da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do povo paraense.

Anteriormente, em parceria com a Arquidiocese de Belém, Remo, Paysandu e Tuna Luso fizeram um lançamento conjunto das respectivas camisas. Desta vez, no entanto, o evento foi exclusivo e voltado para a comunidade azulina. De acordo com o presidente remista, a chegada do Círio de Nazaré é sempre um momento marcante na vida do clube.

"A gente recebe vocês para mais um Círio aqui no Clube do Remo. Hoje temos o lançamento do manto, apresentação da camisa e depois o momento especial de receber a imagem peregrina. A história do Clube do Remo se confunde muito com essa fé. Quem não há de convir que o fato de estar a poucos metros da basílica geraria isso?" brinca Fábio Bentes.

O presidente Fábio Bentes discursou para os associados. (Reprodução Instagram)

Os modelos foram apresentados em meio a um desfile. A Camisa foi composta com elementos principais do Círio: na estampa foi usada a Berlinda completa com as flores, Nossa Senhora do lado direito do peito e na parte inferior, a Basílica de Nazaré. O selo foi feito no formato da silhueta da Berlinda com a frase "Círio 2023, acreditar e ter fé"

O diretor de marketing do clube, Renan Bezerra, comentou um pouco sobre o processo de inspiração e criação.

"Trazemos elementos do Círio, como a corda, a berlinda. A própria nossa senhora, bem como as cores mais bonitas do mundo, o azul marinho, que veste a maior parte da Amazônia, e o branco, que não poderia ficar de fora, que faz alusão ao Círio, assim como o dourado, que também é uma alusão à riqueza e imponência da nossa região e do Círio de Nazaré", complementa.